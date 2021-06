Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: hochwertiges Pedelec gestohlen

Freiburg (ots)

Am Freitag 04.06.2021, zwischen 04.45 Uhr und 15.00 Uhr, hat ein Unbekannter ein Pedelec der Marke Haibike, Modell Sduro FullSeven LT 4.0, Farbe Metallic, gestohlen. Das Pedelec war an einem Fahrradständer in der Cesar-Stünzi-Straße angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell