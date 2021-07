Polizei Paderborn

POL-PB: #PassAuf! Polizei führte Schwerpunktkontrollen zum Thema "Ablenkung" durch

Paderborn (ots)

(CK) - Bei Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Ablenkung" im Innenstadtbereich von Paderborn hat die Polizei am Donnerstag (01.07.) insgesamt 42 Verstöße festgestellt und geahndet. Dabei kontrollierten die Beamten an wechselnden Örtlichkeiten auf dem inneren Ring sowie am Frankfurter Weg und der Borchener Straße.

So nutzen insgesamt 25 Fahrzeugführer ihr Mobiltelefon während der Fahrt. Gegen diese Autofahrer wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Weiterhin missachteten zwei Verkehrsteilnehmer das Rotlicht einer Ampel, davon ein Radfahrer das an einem Bahnübergang. Vier Autofahrer waren nicht angeschnallt, drei machten Fehler beim Abbiegen, zwei überholten im Überholverbot. Vier Fahrzeugführer waren bei Geschwindigkeitsmessungen zu schnell unterwegs. Weiteren wurden drei weitere Verwarnungsgelder wegen anderer Ordnungswidrigkeiten erhoben.

Die Polizei bittet alle Teilnehmende im Straßenverkehr: #PassAuf!

Die schwersten Verkehrsunfälle ereignen sich im Kreis Paderborn außerhalb geschlossener Ortschaften. Dabei zählt Ablenkung durch Smartphones und andere elektronische Geräte zu den Hauptunfallursachen.

Die Polizei im Kreis Paderborn beobachtet die zunehmende Nutzung von Smartphones während der Teilnahme am Straßenverkehr mit großer Sorge. Auto- oder Radfahrer werden dadurch massiv mental abgelenkt. Schon ein kurzer Blick aufs Display bedeutet ein lebensgefährliches Risiko!

Wer sich bei gefahrenen 50 km/h für zwei Sekunden von der Straße abwendet, um aufs Display zu schauen, fährt fast 30 Meter blind! Telefonieren am Steuer ohne Freisprechanlage ist genauso gefährlich wie 0.8 Promille Alkohol im Blut, wer eine SMS schreibt, reagiert wie ein Fahrer mit 1,1 Promille im Blut.

Wer während der Fahrt ein Smartphone benutzt, gefährdet damit nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in höchstem Maße.

Sie sind auf der sicheren Seite, wenn Sie während der Autofahrt Ihr Smartphone einfach außer Reichweite aufbewahren - dann kommen Sie auch nicht in Versuchung, mal eben während der Fahrt Ihre SMS zu checken.

Wenn Sie telefonieren wollen oder müssen, tun Sie das per Freisprecheinrichtung oder fahren Sie eine geeignete Möglichkeit zum Halten an. Bei ausgeschalteten Motor können Sie Ihr Handy benutzen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell