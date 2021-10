Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Zwei Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Montag, 25.10.21, im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 17 Uhr, brachen unbekannte Täter in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Drususstraße in Bonn-Castell ein.

Vom Hausflur aus verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu zwei Wohnungen. Der Spurenlage nach zu urteilen hebelten sie die Wohnungstüren auf, gelangten so in die Räumlichkeiten und durchsuchten sie nach Diebesgut. Über Umfang und Art möglicher Beute liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

