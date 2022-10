Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221004-1-pdnms Verfolgungsfahrt nach Ladendiebstahl in Waabs/Eckernförde

Eckernförde (ots)

Am 02.10.2022 gegen 18.20 Uhr waren Beamte vom Polizeirevier Eckernförde auf dem Weg in den Strandweg in Waabs, da es dort zu einem Ladendiebstahl gekommen war. Den Beamten wurde über die Einsatzleitstelle noch mitgeteilt, dass nach dem Diebstahl ein grauer BMW flüchtig sein soll.

In der Dorfstraße in Waabs kam den Beamten dann ein solcher grauer BMW entgegen. Die Beamten wendeten sofort ihr Fahrzeug und wollten den grauen BMW kontrollieren. Der 34 jährige Fahrer im BMW ignorierte jedoch sämtliche Anhalteversuche und wollte sich durch Flucht einer Kontrolle entziehen.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens verfolgte der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn den BMW von Waabs, anschließend durch die gesamte Innenstadt von Eckernförde bis auf die B 203 in Richtung Rendsburg, ein Überholen und Ausbremsen des BMW war ohne Fremdgefährdung nicht möglich.

Der BMW überfuhr in Eckernförde diverse Kreuzungen bei Rotlicht, es kam immer wieder zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. In der Rendsburger Straße versperrte ein Streifenwagen den Fahrstreifen, der BMW wich auf den Grünstreifen aus und touchierte den Streifenwagen an der Beifahrerseite.

Auf der B 203 in Richtung Rendsburg hatten Polizeibeamte in Höhe Neu Duvenstedt eine erneute Sperre aufgebaut, hier konnte der BMW dann schließlich mittels eines Stopstick gestoppt werden. Die Beamten rollten den Stopstick über die Fahrbahn, der BMW Fahrer wollte dann diesen Stick umfahren, geriet dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hoch. Der BMW kam schließlich neben der Böschung auf einem Grünstreifen zum Stehen. Verletzt wurde bei dieser Aktion niemand.

Im Fahrzeug befand sich neben dem 34 jährigen Bielefelder noch eine 36 jährige Frau aus Bielefeld. Der 34 jährige Bielefelder wurde festgenommen und dem Gewahrsam des Polizeireviers Rendsburg zugeführt.

Gegen den Fahrer, der mit 2 Haftbefehlen gesucht wurde, wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Führen eines KFZ unter Einfluss berauschender Mittel sowie Urkundenfälschung ermittelt. Der PKW wurde zuvor entwendet, ebenso die an dem Fluchtwagen angebrachten amtlichen Kennzeichen, die nicht zu dem PKW BMW gehörten. Des Weiteren wurde in dem Fluchtwagen diverses Stehlgut und BTM Utensilien aufgefunden. Der Fahrer des flüchtigen BMW hat zudem angegeben, tagsüber BTM konsumiert zu haben.

Die Polizei in Eckernförde sucht in diesem Zusammenhang noch nach weiteren Geschädigten und Zeugen, wer wurde bei dieser Verfolgungsfahrt durch den grauen BMW gefährdet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell