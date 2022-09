Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220930-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall auf der L 328 Höhe Timmaspe

L 328 / Timmaspe / Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 29.09.2022 gegen 18.50 Uhr kam es auf der Landstraße 328 Höhe Timmaspe zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person lebensgefährlich, eine weitere Person schwerverletzt wurde.

Eine 27 jährige Frau befuhr in ihrem Audi die L 328 aus Richtung Rendsburg kommend in Richtung Neumünster. In Höhe Timmaspe kam die Frau mit ihrem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem LKW eines 57 jährigen Neumünsteraners.

Bei dem Anprall der Fahrzeuge wurde die Hinterachse des LKW Transporters abgetrennt, die 27 jährige Unfallverursacherin war nach dem Unfall nicht ansprechbar, sie kam mit einem Rettungswagen lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus nach Neumünster.

Der Fahrer des LKW wurde bei dem Unfall schwerverletzt, er kam ebenfalls mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die L 328 musste während der Unfallaufnahme komplett im Bereich der Unfallstelle bis 21.15 Uhr gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 25000Euro, beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall wirtschaftlicher Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell