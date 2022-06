Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Katalysatoren gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 10.06.2022, bis Samstag, 25.06.2022, wurden in Tegernau neun Katalysatoren von Gebrauchtfahrzeugen gestohlen, indem diese mittels einer Trennscheibe abgeflext wurden. Die Gebrauchtfahrzeuge standen auf dem Gelände eines Kraftfahrzeugbetriebes in der Tegernauer Landstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666 980 (24 h), sucht Zeugen, welche diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

