Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220928-1-pdnms Zeugen nach Raub in Neumünster gesucht

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 26.09.2022 um 17.14 Uhr wurde ein 28-jähriger mit seinem Fahrrad Am Klostergraben in Neumünster von zwei Personen angehalten. Sie versuchten ihm sein Fahrrad zu entreißen, doch er wehrt sich zunächst erfolgreich. Erst als die Täter Pfefferspray gegen ihn einsetzen, gelangen sie in den Besitz des Rades. Auf dem Großflecken stürzten sie mit dem Fahrrad. Als weitere Personen auf den Vorfall aufmerksam werden, flüchten die beiden Personen ohne das Fahrrad. Die beiden männlichen Personen werden beschrieben: Haupttäter, 30 Jahre, 185 bis 190 cm groß, schwarze Haare, Vollbart, schwarze Jacke. 2. Täter, 30 Jahre, 170 bis 175 cm groß, schwarze dünne Haare, olivgrüne Jacke, schwarze Jogginghose, schwarze Weste, olivgrüner Rucksack, braune Gurte, goldene Armbanduhr. Hinweisgebende werden gebeten, sich bei der Polizei in Neumünster unter der Tel.: 04321/9450 zu melden.

Michael Heinrich

