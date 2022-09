Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220926-2-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht, Fleckeby

Fleckeby/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Fleckeby/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 24.09.2022 um 09.12 Uhr parkte ein 31-jähriger seinen schwarzen Ford Tourneo Custom vorwärts in eine Parklücke bei der Bäckerei Detlefsen in Fleckeby ein. Während seine Frau in die Bäckerei ging, wartete er in seinem Auto. Um 09.12 Uhr versuchte der Fahrer eines hellblauen SUV, vermutlich eines Volvo XC 60, neben ihm in die freie Parklücke zu fahren. Nachdem dies vorwärts nicht klappte, versuchte der ca. 50 Jahre alte Fahrer mit grauen lockigem Haar, seinen PKW rückwärts in diese Lücke zu fahren. Hierbei berührte der SUV mit seinem linken Heck die linke Seite des schwarzen Ford. Dabei sei das Hinterrad des SUV sogar kurz soweit angehoben worden, dass es in der Luft hing. Der Fahrer entfernte sich dann ohne um den Schaden zu kümmern in Richtung Schustergang. Zeugen, die An-gaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Eckernförde unter der Tel.: 04351/908110 zu melden.

Michael Heinrich

