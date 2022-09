POL-NMS: 220922-1-pdnms Zeugenaufruf zum brennenden PKW, Rendsburg

Eckernförde (ots) - In der Nacht von Sonntag, 18.09.2022, auf Montag, d. 19.09.2022, vermutlich zwischen 01.00 und 02.30 Uhr, kam es in Eckernförde, Noorstraße, und zwar in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 76, zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines dortigen Schnellrestaurants. Bisher unbekannte Täter drangen gewaltsam ins Gebäude ein und entwendeten ...

mehr