POL-NMS: 220919-4-pdnms Zeugen nach Einbruch in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

In der Nacht von Sonntag, 18.09.2022, auf Montag, d. 19.09.2022, vermutlich zwischen 01.00 und 02.30 Uhr, kam es in Eckernförde, Noorstraße, und zwar in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 76, zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines dortigen Schnellrestaurants.

Bisher unbekannte Täter drangen gewaltsam ins Gebäude ein und entwendeten einen größeren Geldbetrag.

Bei der Tat, die anhand der vorgefundenen Spurenlage durch mehrere Täter begangen worden sein dürfte, verursachten diese einen nicht unerheblichen Sachschaden. Da zu vermuten ist, dass sich die Täter mit einem Fahrzeug zum Tatort begaben und sie diesen auch wieder damit verlassen haben dürften, bittet die Kriminalpolizei Eckernförde, die die Ermittlungen aufgenommen hat, um sachdienliche Hinweise, die möglicherwiese mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten.

Wer hat am 18./ 19.09.2022 möglicherweise verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge im Bereich des tatbetroffenen Schnellrestaurants bemerkt? Hinweise an die Kriminalpolizei Eckernförde unter der Rufnummer 04351-89212600 oder an das Polizeirevier Eckernförde unter der Telefonnummer 04351-9080.

