Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220919-1-pdnms Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 16.09.2022 wurde eine Fahrradfahrerin auf der L 42 von Eckernförde in Richtung Harby von einem Fahrer eines schwarzen BMW, in der Zeit von 13.10 Uhr bis 13.35 Uhr, mehrfach genötigt.

Der BMW, besetzt mit vier Männern, versperrte der Fahrradfahrerin mehrfach den Weg auf dem Radweg, indem diese sich quer auf den Radweg stellten, so dass die Frau auf ihrem Fahrrad stoppen musste. Weiter schrien die Männer aus dem PKW die Frau an, was geschrien wurde, kann nicht mehr gesagt werden.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen, denen der schwarze BMW zur angegebenen Zeit aufgefallen ist.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

