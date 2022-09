Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220915-2-pdnms Zeugen und Geschädigte nach Verkehrsunfall in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 15.09.22 gegen 06:00 Uhr meldet ein Hinweisgeber der Polizei in Eckernförde, dass eine graue Mercedes C-Klasse mit Flensburger Kennzeichen in auffälliger Fahrweise auf der Straße Reeperbahn hin und her fahren soll.

Erstmalig war ihm das Fahrzeug bereits gegen 04:30 Uhr aufgefallen. Eine Überprüfung des Fahrzeuges erbrachte, dass dieses entwendet wurde. Der 17. Jährige Fahrer hatte das Fahrzeug unter Einfluss von Drogen geführt. Das Fahrzeug wies Beschädigungen auf der gesamten Länge der Beifahrerseite auf. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass das Fahrzeug zudem in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Das Fahrzeug wurde vermutlich bereit am Abend des 14.09 in Flensburg entwendet und befuhr vermutlich die Strecke von Flensburg nach Eckernförde.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach weiteren Zeugen und auch nach Geschädigten. Wer wurde in einen Unfall mit dem grauen Mercedes verwickelt, wem ist dieses Fahrzeug zwischen dem 14.09.2022 und dem 15.09.2022 aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

