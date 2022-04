POL-PDNR: Jagdwilderei

Rheinbrohl (ots) - Am Mittwochabend entwendeten unbekannte Täter vom Gelände eines Seniorenheims in Arienheller eine Anhängerwanne und eine gusseiserne Badewanne. Bei dem Täter soll es sich nach Zeugenangaben um einen Schrotthändler handeln, welcher mit einem weißen Sprinter unterwegs war. Die Ermittlungen der Polizei zu den abgelesenen Kennzeichenfragmenten dauern an. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: ...

mehr