BPOL NRW: Rucksack von Schlafendem gestohlen - Bundespolizisten stellen Tatverdächtigen

Bochum - Herne - Castrop-Rauxel (ots) - Am Sonntagmorgen (19. Juni) soll es am Hauptbahnhof Bochum nach einer vorherigen Auseinandersetzung zu einer Schlägerei gekommen sein. Bundespolizisten befragten die Beteiligten und ermittelten den Tathergang. Gegen 3:30 Uhr alarmierten Reisende die Bundespolizei im Bochumer Hauptbahnhof, da es in der Nähe des Taxistandes zu ...

