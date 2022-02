Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Gartenhaus

Ludwigshafen (ots)

Am 06.02.2022 stellte der Besitzer eines Gartenhauses in der Kleingartenanlage "Zur Werre" in der Brunckstraße fest, dass unbekannte Täter in sein Gartenhaus eingebrochen waren und eine Solarbatterie sowie den entsprechenden Spannungswandler gestohlen hätte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

