POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch und zwei Versuche in der Karlsruher Oststadt - Polizei sucht Zeugen

Zeugen

Am Donnerstag, zwischen 14 und 16 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Okenstraße ein.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter durch Klingeln an mehreren Wohnungen Zugang zum Mehrfamilienhaus. Danach hebelten die Einbrecher die Wohnungstüre des Bewohners auf. Sie durchsuchten und durchwühlten den gesamten Wohnungsbereich. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Im Zuge einer Nachbarschaftsbefragung konnte ermittelt werden, dass gegen 15:00 Uhr zwei unbekannte Frauen an der Anschrift klingelten. Der Hausbewohner beschrieb die Damen wie folgt: eine dünn, eine korpulent, schwarze Haare, circa 20 Jahre alt, circa 165-170 cm groß, südeuropäisches Aussehen, schwarze Kleidung, beide sprachen deutsch mit leichtem Akzent.

In der Jordanstraße und Mannheimer Straße blieb es im Zeitraum von Donnerstag, 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr, lediglich beim Versuch, Wohnungseingangstüren in Mehrfamilienhäusern aufzuhebeln. Der entstandene Sachschaden wird auf jeweils 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe Durlach unter der Telefonnummer 0721 49070 in Verbindung zu setzen.

