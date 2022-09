Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220920-2-pdnms Schwerer Verkehrsunfall, Nienborstel

Nienborstel/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Nienborstel/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 20.09.2022, um 10.47 Uhr ereignete sich auf der B 77 in Höhe Nienborstel ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 78 Jahre alter Treckerfahrer fuhr auf der B 77 aus Hohenwestedt kommend in Richtung Rendsburg. In Höhe Nienborstel beabsichtigte er, mit seinem Trecker der Marke Fendt, nach links auf sein Grundstück abzubiegen. Unmittelbar hinter dem Trecker fuhr ein weißer Kleinwagen, gefolgt von einem VW Bus. Die 53-jährige Fahrerin des Busses bemerkte nicht, dass der Trecker nach links abbiegen wollte und überholte den weißen Kleinwagen. In der Folge kollidierte sie mit dem linken Hinterrad des abbiegenden Treckers. Dieser wurde durch den Zusammenstoß um 90 Grad gedreht und kippte auf der Fahrbahn auf die rechte Seite. Bei dem VW Bus wurden durch den Aufprall die Airbags ausgelöst und der Wagen rutschte nach rechts in den Graben. Beide Personen waren allein in den Fahrzeugen. Sie kamen schwerverletzt in die Imlandklinik. Die Bundestraße war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Die Schadenshöhe liegt im hohen 5-stelligen Bereich. Der weiße Kleinwagen blieb unbeschädigt.

