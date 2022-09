POL-NMS: 220926-1-pdnms Zeugenaufruf nach versuchtem Raub, Rendsburg

Polizeidirektion Neumünster

Zeugenaufruf nach versuchtem Raub, Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Wie die Polizei mitteilt, wurden bereits am 22.09.2022, um 18.00 Uhr zwei Personen in Rendsburg Opfer eines versuchten Raubes. Die 19 und 18 Jahre alten Männer befanden sich auf der Konrad-Adenauer-Straße in Rendsburg, als sich ihnen eine aus drei Männern, alle ca. 25 Jahre alt, bestehende Gruppe näherte. Die drei Männer kamen den beiden sehr nahe und tanzten diese an. Dabei tasteten sie die Jacken und Hosentaschen ab. Der Versuch ein Portemonnaie aus der Gesäßtasche zu entwenden klappte erst im zweiten Anlauf. Da dort jedoch keine Geldscheine drin waren, wurde die Geldbörse wieder fallen gelassen. Danach entfernten sich die drei wieder. Die drei Personen werden wie folgt beschrieben: alle drei ca. 25 Jahre alt, schwarze Haare und dunkle Hautfarbe. Eine Person trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Jogginghose sowie eine Goldkette mit einer Pistole als Anhänger. Die zweite Person trug einen bunten Pullover, eine schwarze Jogginghose und einen dunkelblauen Anglerhut. Die dritte Person konnte nicht näher beschrieben werden. Der Vorfall soll von einer weiblichen Person verfolgt worden sein. Sie wird gebeten, sich ebenso wie mögliche weitere Tatzeugen, bei der Polizei in Rendsburg, unter der Tel.: 04331/208450 zu melden.

