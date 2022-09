Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220928-2-pdnms Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht, Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Am 27.09.2022 kam es in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:20 Uhr auf der Prinzenstraße in Eckernförde und der Waabser Chaussee in Fahrtrichtung Ludwigsburg zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Eine 53-jährige Fahrerin befuhr die Prinzenstraße in Eckernförde mit ihrem grünen Skoda Fabia stadtauswärts in Fahrtrichtung Waabs. Anschließend befuhr sie die Waabser Chaussee bis Höhe Ludwigsburg. Laut Angaben des Verkehrsteilnehmers, der sich unmittelbar hinter der Fahrzeugführerin befand, führte sie ihr Fahrzeug über die gesamte Strecke in Schlangenlinien. Des Weiteren geriet sie hierbei mehrfach in den Gegenverkehr, woraufhin andere Verkehrsteilnehmer gezwungen waren, stark abzubremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die daraufhin alarmierten Beamten konnten in Höhe Hohenstein auf den Pkw der Fahrzeugführerin aufschließen. Hierbei konnten die eingesetzten Beamten ebenfalls derartige Situationen beobachten. Die Fahrzeugführerin des grünen Kleinwagens lenkte hierbei mehrfach in den Gegenverkehr, woraufhin weitere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen mussten. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholüberprüfung verlief negativ. Die Polizei Eckernförde sucht nun nach Zeugen oder sachdienlichen Hinweisen zu entstanden Gefahrensituationen. Hinweisgebende melden sich bitte bei er Polizei unter der Tel.: 04351/9080.

