POL-NMS: 220929-1-pdnms Neue telefonische Erreichbarkeit Polizeistation Kronshagen

Eckernförde (ots) - Eckernförde/Am 27.09.2022 kam es in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:20 Uhr auf der Prinzenstraße in Eckernförde und der Waabser Chaussee in Fahrtrichtung Ludwigsburg zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Eine 53-jährige Fahrerin befuhr die Prinzenstraße in Eckernförde mit ihrem grünen Skoda Fabia stadtauswärts in Fahrtrichtung Waabs. ...

mehr