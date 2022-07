Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Steinheim an der Murr: Unfall führt zu Fahrbahnsperrung

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 30.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite PKW forderte ein Unfall am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim in Fahrtrichtung Stuttgart. Eine 27 Jahre alte VW-Lenkerin befand sich auf dem mittleren Fahrstreifen. Vermutlich da ein Fahrzeuglenker von der rechten auf die mittlere Spur wechseln wollte, führte die Frau ihrerseits einen Wechsel durch. Als sie nach links wechselte, übersah sie vermutlich den Mercedes eines 23-Jährigen, der dort unterwegs war. In der Folge stießen die beiden PKW zusammen, so dass der Mercedes ins Schleudern geriet, nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke prallte. Der VW der 27-Jährigen stieß indes gegen die Mittelschutzplanke. Im Anschluss an den Unfall musste die Autobahn in Richtung Stuttgart kurzzeitig voll gesperrt werden. Kurz nach 01.00 Uhr waren die Abschlepp- und Aufräumarbeiten vor Ort beendet und alle drei Spuren konnten für den Verkehr wieder frei gegeben werden. Da die eingesetzten Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem 23-Jährigen festgestellt hatten, musste er sich zunächst einem Atemalkoholtest unterziehen. Da dieser positiv verlief, wurde im weiteren Verlauf eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

