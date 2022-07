POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht im Drosselweg

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Montag 01:00 Uhr und Dienstag 13:00 Uhr wurde ein in der Hindenburgstraße in Magstadt geparkter grauer VW durch eine unbekannte Person im Bereich der Beifahrertür zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden. Rückfragen bitte an: ...

