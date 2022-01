Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

28. Januar 2022 | Kreis Stormarn - 26.01.2022 - Oststeinbek

Am 26.01.2022 ist es in der Straße Smaalkoppel in Oststeinbek zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen,

In der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 18.15 Uhr drangen Unbekannte über ein gewaltsam geöffnetes Terrassenfenster in das Objekt ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

So entwendeten sie Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe sowie einen tragbaren verschlossenen Tresor. Einzelheiten zur Größe und zum Gewicht des Tresores können nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell