Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrecher auf frischer Tat erwischt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

27. Januar 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg 26.01.2022 - Gudow / Sophiental

Gestern Nachmittag (26.01.2022) hat in der Straße Am Sandbrink in Gudow eine Anwohnerin zwei Einbrecher ertappt, die sich im Haus einer Seniorin aufhielten. Die Täter entkamen, Beute machten sie vermutlich keine.

Zwischen 15.35 Uhr und 15.50 Uhr befand sich die Seniorin in ihren Räumlichkeiten im Erdgeschoss ihres Doppelhaushälfte. In dieser Zeit drangen zwei männliche Täter unbemerkt über die unverschlossene Hintertür in das Objekt ein. Als eine Anwohnerin bei der Seniorin nach dem Rechten sah, nahm sie die zwei männlichen Personen im Obergeschoss wahr, die sich ganz offensichtlich nicht berechtigt in dem Gebäude aufhielten. Diese ergriffen umgehend, vermutlich ohne Diebesgut, die Flucht.

Beschrieben werden konnten die Einbrecher wie folgt: etwa 40 bis 50 Jahre alt und beide ca. 185 cm groß. Sie haben dunkle Haare und waren von korpulenter Statur. Zur Bekleidung ist nur bekannt, dass sie insgesamt sehr dunkel gekleidet waren. Besonders ist bei einem der Täter eine getragene Bauchtasche aufgefallen. Zudem gibt es Hinweise, dass die Flüchtigen sich unmittelbar nach der Tatausführung mit einem dunklen Pkw, vermutlich mit Stader (STD) Kennzeichen, entfernt haben.

Wer Hinweise auf die Täter geben oder Angaben zum Fahrzeug machen kann, sollte sich mit den ermittelnden Beamten der Polizeistation Mölln unter der Telefonnummer 04542/8099-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell