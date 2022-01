Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

26. Januar 2022 | Kreis Stormarn - 22.01.2022 - Ahrensburg

Am 22. Januar 2022 kam es gegen 18:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hamburger Straße in Ahrensburg.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bog der Fahrer eines Smarts vom Parkplatz eines Supermarktes in die Hamburger Straße in Richtung Innenstadt ab. Hierbei übersah er eine 20-jährige Ahrensburgerin, die mit ihrem Fahrrad den linken Fahrradweg der Hamburger Straße in Richtung Hamburg Volksdorf entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Der Smart fuhr gegen das Hinterrad des Fahrrades, so dass die Ahrensburgerin stürzte und leicht verletzt wurde. Der PKW- Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Am Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem Smart und den Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell