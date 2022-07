POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Trickdiebstahl - Polizei bittet um Hinweise

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Ladengeschäft in der Buchstraße in Bietigheim-Bissingen ein. Über ein aufgehebeltes Fenster stiegen sie in das Ladengeschäft ein und entwendeten mehrere vorgefundene Geldkassetten. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in Richtung Krokusweg. Mutmaßlich ...

