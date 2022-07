Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in ein Ladengeschäft - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Ladengeschäft in der Buchstraße in Bietigheim-Bissingen ein. Über ein aufgehebeltes Fenster stiegen sie in das Ladengeschäft ein und entwendeten mehrere vorgefundene Geldkassetten. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in Richtung Krokusweg. Mutmaßlich entledigten sich die Täter der Geldkassetten auf einer Grünfläche zwischen dem Primelweg und dem Krokusweg und flüchteten mit dem darin befindlichen Bargeld. Die Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Möglicherweise konnten Zeugen auch im Bereich des Ablageorts der Geldkassetten Beobachtungen in diesem Zusammenhang machen.

