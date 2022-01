Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdieb lenkt Seniorin an Geldautomat ab - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmorgen (18.01.2022) in einer Bank an der Schemppstraße eine Seniorin bestohlen. Die 70-Jährige wollte gegen 10.00 Uhr am dortigen Bankautomat Geld abheben. Nachdem sie ihre PIN eingetippt hatte, sprach sie ein unbekannter Mann an und verwickelte sie in ein Gespräch. Offenbar unbemerkt nahm der Mann die EC-Karte der abgelenkten Frau an sich und verließ die Filiale. Nur wenig später wurde in einer anderen Bankfiliale an der Kirchheimer Straße ein vierstelliger Betrag an Bargeld abgehoben. Bei dem Täter soll es sich um einen zirka 40 Jahre alten und 165 bis 170 Zentimeter großen Mann handeln. Er trug dunkle Kleidung, eine Wollmütze und sprach Englisch mit Akzent. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeirevieres 3 Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.

