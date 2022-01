Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 57 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwochvormittag (19.01.2022) auf der Kreuzung Pragstraße/Neckartalstraße mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Die 57-Jährige war gegen 09.25 Uhr mit ihrem BMW in der Pragstraße in Richtung Bad Cannstatt unterwegs und wollte offenbar geradeaus über die Rosensteinbrücke fahren. Auf der Kreuzung Pragstraße/Neckartalstraße missachtete sie mutmaßlich das Rotlicht einer Ampel und stieß mit der Stadtbahn der Linie U 16 zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war und nach rechts in die Neckartalstraße abbiegen wollte. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme kam zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell