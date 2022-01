Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit gestohlenem Auto gegen Hauswand und Fahrzeug gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag (18.01.2022) an der Silberburgstraße einen schwarzen Audi A2 gestohlen und ist damit offenbar gegen eine Hauswand an der Silberburgstraße sowie ein Fahrzeug an der Beethovenstraße gefahren und anschließend geflüchtet. Der Unbekannte stahl zwischen 16.10 Uhr und 19.30 Uhr zunächst die Autoschlüssel aus der Jacke des Fahrzeugbesitzers, die im Flur eines Gebäudes an der Silberburgstraße hing. Anschließend fuhr er mit dem gestohlenen Auto gegen eine Gebäudewand und flüchtete. Am Abend, kurz nach 22.20 Uhr, ereignete sich ein weiterer Unfall mit dem gestohlenen Audi. Der Fahrer des A2 rollte in der Beethovenstraße beim Anfahren rückwärts gegen den dahinterstehenden Mercedes eines 55-Jährigen, stieg dann aus und rannte in Richtung Botnanger Sattel davon. Der Fahrer soll zwischen 15 und 20 Jahre alt, schlank und 160 bis 170 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte dunkle lockige Haare und trug ein dunkles Oberteil sowie eine Jeans. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Telefonnummer +4971189903300 zu wenden.

