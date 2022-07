POL-BO: Unfallflucht in Bochum - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Die Polizei ermittelt in einem Einbruchsdelikt und sucht Zeugen. Im Zeitraum von Samstag, 16. Juli, 22 Uhr, bis Montag, 18. Juli, 7 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft an der Speicherstraße 2 in Bochum-Hamme ein. Angaben zur Beute stehen noch aus. Das Kriminalkommissariat sucht nach Zeugen, die am Tatort etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an 0234 909-4135 oder 0234 ...

