POL-BO: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht

Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 18. Juli, in Herne, ist ein 62-Jähriger von einem Sattelschlepper erfasst und dabei schwer verletzt worden. Nach bisherigen Kenntnissen fuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer aus Menden (Sauerland) gegen 15.30 Uhr mit seinem Sattelschlepper auf einem Firmengelände an der Straße "Am Malakowturm" in Herne. ...

mehr