POL-BO: Fußgänger (62) nach Zusammenstoß mit Sattelschlepper schwer verletzt

Bochum (ots) - Am Montagnachmittag, 18. Juli, kam es in Bochum zu einem Alleinunfall eines 53-jährigen Fahrradfahrers, bei dem dieser verletzt wurde. Nach derzeitigem Stand war der 53-jährige Wittener gegen 16 Uhr mit seinem E-Bike auf der Stockumer Straße in Richtung Langendreer unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der 53-Jährige in Höhe der Hausnummer 138 die Kontrolle über sein E-Bike und stürzte. ...

