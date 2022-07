POL-BO: Raubdelikt in Herne - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots) - Nach einem Einbruch in eine Garage in Herne-Horsthausen, fahndet die Kripo nach einem tatverdächtigen Mann und bittet um Hinweise. Laut Zeugenangaben versuchte ein unbekannter Täter in der Nacht von Sonntag, 17. Juli, auf Montag, 18. Juli, gegen 23.50 Uhr in eine Garage an der Straße "Am Fischergraben" einzubrechen. Nach derzeitigem Stand drückte der Kriminelle das Garagentor hoch, um sich auf diese ...

