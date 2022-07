Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ingewahrsamnahme zur Durchsetzung eines Platzverweises

Betzdorf (ots)

Am Samstag, 02.07.22, gegen 22:05 Uhr kam es in der Fußgängerzone in Betzdorf zu einem Zusammentreffen von mehreren Personen. Es kam zu einer Unruhe in der Gruppe. Durch die hinzugezogenen Polizeibeamten wurde eine Strafanzeige wegen Beleidigung aufgenommen und einer Person ein Platzverweis erteilt. Da er diesem in der Folgezeit nicht nachkam, wurde der Mann zur Durchsetzung des Platzverweises in Polizeigewahrsam genommen.

