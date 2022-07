POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Rengsdorf (ots) - Am Freitag, 01.07.2022, kam es im Zeitraum von 13:00 Uhr - 14:15 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Rengsdorf, Metastraße. Auf dem Gelände eines Autohauses wurden 9 dort abgestellte Fahrzeuge durch Geschosse beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen ...

