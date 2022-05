Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrer kollidieren

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwochmorgen ein 67 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall in Ahaus. Der Gronauer hatte gegen 07.45 Uhr den Radweg des Stadtpark-Kreisverkehrs aus Richtung Graeser Straße kommend in Richtung Wessumer Straße befahren. Um in Richtung Innenstadt abzubiegen, beabsichtigte er den Adenauerring zu queren. Dabei kam ihm eine 44 Jahre alte Legdenerin entgegen. Die Radfahrenden kollidierten. Die 44-Jährige hatte den Radweg des Adenauerrings aus Richtung Wüllener Straße kommend in Richtung Fuistingstraße befahren. Sie beabsichtige ihre Fahrt in Richtung Wessum fortzusetzen. Der Rettungsdienst behandelte den Verletzten vor Ort. (db)

