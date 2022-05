Gronau (ots) - Eine Leichtverletzte sowie Sachschaden von insgesamt 5.200 Euro an drei Fahrzeugen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstag in Gronau. An einem beschrankten Bahnübergang an der Gildehauser Straße musste ein 68 Jahre alter Autofahrer aus Niedersachsen verkehrsbedingt halten. Die Schranken hatten sich gesenkt und mehrere Fahrzeuge warteten ...

