Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher

Vreden - Bankmitarbeiter verhindert Zahlung an Betrüger

Gescher / Vreden (ots)

Die Zahlung an Betrüger hat ein aufmerksamer Bankmitarbeiter in Gescher am Dienstag verhindert. Die Geschädigte hatte von ihrem angeblichen Sohn eine WhatsApp-Nachricht erhalten, dass er ein neues Handy habe und nun eine Zahlung anstehen würde. Da das Gerät aber noch nicht über die Bank-App verfüge, bitte er sie, den Betrag zu überweisen. Die Frau kam dem Wunsch nach und überwies gutgläubig einen vierstelligen Betrag. Glücklicherweise konnte der Zahlungsvorgang noch storniert werden. Ob in einem zweiten Fall in Vreden auch die Überweisungen rückgängig gemacht werden kann, ist derzeit unklar. Auch hier hatten Betrüger über WhatsApp Kontakt zu einer Frau aufgenommen und die bekannte Geschichte aufgetischt, leider mit Erfolg. Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass auf keinen Fall auf WhatsApp-Nachrichten mit einer Zahlungsaufforderung ohne persönliche Rücksprache reagiert werden sollte. Nutzen Sie zur Kontaktaufnahme auf keinen Fall die angeblich neue Nummer. (db)

