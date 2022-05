Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Schmierereien an Schulgebäude gesprüht

Borken (ots)

Zwei großflächige Schmierereien in Weiß, Schwarz sowie Lila haben Unbekannte an einem Schulgebäude in Borken aufgesprüht. Zu dem Geschehen auf dem Schulgelände an der Neumühlenallee kam es zwischen Freitag, 13.00 und 18.00 Uhr. Die Kripo erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000. (db)

