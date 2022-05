Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfall auf Parkplatz

Zeugen gesucht

Ahaus (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 15.25 Uhr auf einem Parkplatz an der Schorlemer Straße in Ahaus. Ein blauer VW Golf und ein weißer VW Multivan stießen vor einem Schnellimbiss zusammen. Die Unfallbeteiligten schilderten das Geschehen unterschiedlich. Zudem sei es zunächst zu einer verbalen, dann aber auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

