Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ein Verkehrsunfall

Drei Fahrzeuge beteiligt

Gronau (ots)

Eine Leichtverletzte sowie Sachschaden von insgesamt 5.200 Euro an drei Fahrzeugen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstag in Gronau. An einem beschrankten Bahnübergang an der Gildehauser Straße musste ein 68 Jahre alter Autofahrer aus Niedersachsen verkehrsbedingt halten. Die Schranken hatten sich gesenkt und mehrere Fahrzeuge warteten bereits vor der Bahnanlage. Eine 60-jährige Gronauerin hatte gegen 15.15 Uhr mit ihren Wagen hinter dem Bad Bentheimer gehalten, als ein 28 Jahre alter Gronauer auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 60-Jährigen auf das Fahrzeug des 68-Jährigen geschoben. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell