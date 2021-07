Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Klarstellung zu unserer Meldung vom Vortag "Zeugen gesucht"

Raesfeld (ots)

In unserer gestrigen Pressemeldung haben wir berichtet, dass es in Raesfeld-Erle zu dem Geschehen gekommen sei. Die Ortsbeschreibung ist jedoch nicht korrekt. Der Mann hat dem Kind auf der Brinkstraße in Raesfeld aufgeholfen. Wir bitten die fehlerhafte Ortsbeschreibung zu entschuldigen. Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4960127

