Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: von der Fahrbahn abgekommen und geparkten Pkw gerammt - zwei Totalschaden

Freiburg (ots)

Vermutlich aufgrund von Alkoholkonsums und einer zu hohen Geschwindigkeit kam am Sonntag, 05.06.2022, kurz vor 05.00 Uhr, in der Kanderner Straße in Steinen ein 27-jähriger Pkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte kurz vor der Jahnhalle mit einem dort geparkten Pkw. Der Pkw, welchen der 27-Jährige fuhr wurde nach links abgewiesen und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Durch die Wucht der Kollision wurde der geparkte Pkw etwa 3 Meter zur Seite geschoben. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,4 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheines. An beiden Fahrzeugen dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten sein. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war auch vor Ort und entfernte unter anderem die ausgelaufenen Betriebsstoffe von der Fahrbahn.

