Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallfluchten in Tiengen - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Zu zwei Unfallfluchten in WT-Tiengen sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen, 03./04.06.2022, wurde ein in der Schlesier Straße abgestellter Kia Rio von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Am seitlich zur Straße stehenden Kia wurde die linke Front beschädigt, der Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro. Die zweite Unfallflucht wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße begangen. Am Samstag, zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr, war dort ein Opel Mokka geparkt. Vermutlich ein grünes Fahrzeug beschädigte beim Ein- oder Ausparken den Opel auf der Beifahrerseite. Ohne sich um den Schaden von rund 5000 Euro zu kümmern, verließ der verantwortliche Fahrer die Örtlichkeit. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

