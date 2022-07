Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Ochsenbach: Unfallflucht in der Güglinger Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 16:00 Uhr wurden in der Güglinger Straße in Ochsenbach eine Hausmauer und ein Eingangstor durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Durch den Aufprall, vermutlich mit einem Fahrzeug, wurde die Mauer eingedrückt, wodurch sich auch das Tor verzog. Eine Anwohnerin konnte einen lauten Schlag vernehmen, jedoch keinen Verursacher feststellen. Dieser setzte offensichtlich seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden von rund 4.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, entgegen.

