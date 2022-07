Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 15.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Vesouler Straße und der Mittlere Ringstraße in Gerlingen ein Unfall, bei dem ein 40 Jahre alter Pedelec-Fahrer verletzt wurde. Der Zweiradlenker befuhr die Vesouler Straße und wollte die Kreuzung geradeaus passiere. Nahezu zeitgleich war ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer in der Mittlere Ringstraße unterwegs. Vermutlich übersah der PKW-Lenker im Kreuzungsbereich den sich von rechts nähernden Pedelec-Fahrer und es kam in der Folge zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeuglenkern. Der 40-Jährige, der einen Helm trug, wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte letztlich auf die Straße. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1.700 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Gerlingen befand sich mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort.

