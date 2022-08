Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Panne zur Nachtzeit - Moped weg

Jena (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden, nach einem Zeugenhinweis, in der Unterdorfstraße zwei männliche Personen kontrolliert, welche dort an einem Moped Simson manipulierten. Auf Nachfrage gaben der 36-Jährige und sein 44-jähriger begleiter an, dass das Moped einen technischen Defekt habe. An dem Moped war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2013 angebracht. Zudem konnte keiner der beiden Personen einen Eigentumsnachweis erbringen. In Folge dessen und auf Grund der nächtlichen Uhrzeit wurde die Simson zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

