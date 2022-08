LPI-J: Geruchsbelästigung

Jena (ots) - Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf dem Radweg, welcher parallel zur Stadtrodaer Straße verläuft, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Auf Höhe Wöllnitz überholte ein 67-Jähriger mit seinem Rad eine 43-Jährige Radfahrerin und geriet hierbei ins Straucheln. In der weiteren Folge kollidierte er mit der Radfahrerin, so dass diese zu Fall kam und sich leicht verletzte. Rückfragen bitte an: ...

