Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sport ist nicht immer gesund

Jena (ots)

Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf dem Radweg, welcher parallel zur Stadtrodaer Straße verläuft, ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Auf Höhe Wöllnitz überholte ein 67-Jähriger mit seinem Rad eine 43-Jährige Radfahrerin und geriet hierbei ins Straucheln. In der weiteren Folge kollidierte er mit der Radfahrerin, so dass diese zu Fall kam und sich leicht verletzte.

